اتحاد القدم يختتم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية B1

اختتمت دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية (B1)، والتي أقيمت في نادي الفتح بالأحساء خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة عضو اللجنة الفنية مدير التعليم المحاضر الدكتور يحيى الشريف وحضور 10 مدربين.
وشهدت الدورة في شقها العلمي محاضرات تناولت عدة مواضيع أبرزها المتطلبات البدنية في كرة القدم، فسيولوجيا الجهد البدني، التخطيط للتدريب، واختبارات اللياقة في كرة القدم.
فيما تناول الشق العملي تمارين القدرة في كرة القدم، وتحمل السرعة في متطلبات كرة القدم، والتحمل العضلي وتدريبات الوقاية والتأهيل.
من جانبه، قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره لنادي الفتح ومنسوبيه على استضافتهم للدورة في مقارّهم الرياضية، متمنيًا التوفيق لكل من شارك في دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية (B1).
يُذكر أن هذه الدورات تأتي ضمن البرنامج التطويري الذي وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بهدف تأهيل المدربين الوطنيين في كافة التخصصات.