اتحاد القدم يختتم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية B1

من جانبه، قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره لنادي الفتح ومنسوبيه على استضافتهم للدورة في مقارّهم الرياضية، متمنيًا التوفيق لكل من شارك في دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية (B1).