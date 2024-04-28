نادٍ سعودي يوافق على دفع 30 مليون يورو للتعاقد مع رافائيل فيغا لاعب بالميراس

وسَبَق أن ذكرت تقارير أن كلًّا من النصر والاتحاد والاتفاق قد أبدوا رغبتهم في ضم فيغا، لكن إدارة بالميراس رفضت الاستغناء عن خدمات لاعب خط وسط الفريق.