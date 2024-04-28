نادٍ سعودي يوافق على دفع 30 مليون يورو للتعاقد مع رافائيل فيغا لاعب بالميراس

وافقت إدارة أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، على دفع مبلغ ضخم للتعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا لاعب وسط بالميراس، في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "EGOOL" بأن رافائيل الذي يُعَد أحد لاعبي بالميراس الأساسيين، لديه عرض الآن من نادٍ سعودي، لضمه في صيف 2024.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن النادي السعودي وافق بالفعل على دفع مبلغ 30 مليون يورو للتوقيع مع نجم بالميراس.
وسَبَق أن ذكرت تقارير أن كلًّا من النصر والاتحاد والاتفاق قد أبدوا رغبتهم في ضم فيغا، لكن إدارة بالميراس رفضت الاستغناء عن خدمات لاعب خط وسط الفريق.
ويلعب رافائيل فيغا البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي بالميراس منذ 2017، وينتهي عقده مع الفريق في 2026، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 18 مليون يورو.