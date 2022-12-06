كأس العالم قطر 2022.. البرتغال تكتسح سويسرا بخماسية وتضرب موعداً مع المغرب في ربع النهائي

حسم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال قطر2022 بعد فوزه الكبير وبأقل مجهود على منتخب سويسرا 6-1، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل في آخر مواجهة دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر.
ضغط المنتخب البرتغالي منذ البداية بغية تسجيل هدف مبكر يخلط فيه أوراق منافسه وهو الأمر الذي مكنه من إنهائه متقدماً بهدفين دون رد، حملا توقيع غونسالو راموس في الدقيقة 17 واللاعب المخضرم بيبي في الدقيقة 32.
وضع لاعب بنفيكا غونسالو راموس منتخب بلاده في المقدمة منذ الدقيقة 17 حينما تلقى تمريرة بينية من جواو فليكس هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من زاوية مغلقة وقف الحارس يان سومر عاجزاً عن التصدي لها.
هذا الهدف منح البرتغال دفعة معنوية قوية، واصلوا ضغطهم على حارس مرمى سويسرا يان سومر ليصلوا إلى هدفهم الثاني في الدقيقة 33عن طريق المدافع المخضرم بيبي الذي ارتقى فوق الجميع ليضع عرضية برناردو سيلفا في الشباب ليصبح بذلك أكبر لاعب يسجل في مباراة خروج المغلوب في كأس العالم عن عمر 39 عاماً و283 يوماً.
وفي مطلع الشوط الثاني أنهى المنتخب البرتغالي أي فرصة لعودة سويسرا إلى أجواء المباراة بعد مجهود فردي من ديوغو دالوت على الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة أرضية احتاجت إلى لمسة خفيفة من غونسالو راموس لتستقر في شباك يان سومر هدفاً ثالثاً للبرتغال والشخصي الثاني له في الدقيقة 51.
لم يكد منتخب سويسرا يستفيق من صدمة الهدف الثالث حتى استقبلت شباكه رابع الأهداف وهذه المرة من المدافع رافائيل جوريرو الذي ترجم جملة فنية مميزة من زملائه قبل أن يضعه جواو فليكس في حالة انفراد تام عند الدقيقة 55.
وتخلى زملاء شيردان شاكيري عن حذرهم الدفاعي وتقدموا إلى الأمام من أجل تعويض فارق الهدف وهو ما تحصلوا عليه حينما سنحت لهم ركلة ركنية نفذها جرانيت تشاكا على الزاوية البعيدة خلف دفاعات البرتغال لتجد المدافع أكانجي بانتظارها ليضعها بكل سهولة في الشباك مسجلاً هدف ماء حفظ الوجه لمنتخب سويسرا في الدقيقة 58.
وواصل نجم أتلتيكو مدريد جواو فيلكس تقديم الهدايا لزملائه حينما وضع النجم الشاب غونسالو راموس في مواجهة المرمى ليسدد كرة ذكية من فوق حارس حارس بوروسيا مونشنغلادباخ عند الدقيقة 67 ليبصم على أول هاتريك في مونديال قطر حتى الآن.
وأطلق رافائيل لياو رصاصة الرحمة على السويسريين وختم مهرجان أهداف البرتغاليين بتسجيله الهدف السادس للمنتخب بلاده في الدقيقة 90+1.
وسيواجه منتخب البرتغال في مباراة ربع النهائي منتخب المغرب.