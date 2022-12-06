كأس العالم قطر 2022.. البرتغال تكتسح سويسرا بخماسية وتضرب موعداً مع المغرب في ربع النهائي

وفي مطلع الشوط الثاني أنهى المنتخب البرتغالي أي فرصة لعودة سويسرا إلى أجواء المباراة بعد مجهود فردي من ديوغو دالوت على الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة أرضية احتاجت إلى لمسة خفيفة من غونسالو راموس لتستقر في شباك يان سومر هدفاً ثالثاً للبرتغال والشخصي الثاني له في الدقيقة 51.