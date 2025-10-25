10 ميداليات سعودية جديدة في "آسياد البحرين 2025".. وفهد بن جلوي يتوّج الأبطال

رفع المنتخب السعودي لألعاب القوى رصيد المملكة من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025" إلى عشر ميداليات (ذهبيتان، 3 فضيات، و5 برونزيات)، بعد تحقيق العدّاءين بشار شراحيلي وخلف البيشي المركزين الأول والثاني على التوالي في نهائي سباق 800 متر، الذي جرى مساء أمس على استاد البحرين الوطني.