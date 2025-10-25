10 ميداليات سعودية جديدة في "آسياد البحرين 2025".. وفهد بن جلوي يتوّج الأبطال

رفع المنتخب السعودي لألعاب القوى رصيد المملكة من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025" إلى عشر ميداليات (ذهبيتان، 3 فضيات، و5 برونزيات)، بعد تحقيق العدّاءين بشار شراحيلي وخلف البيشي المركزين الأول والثاني على التوالي في نهائي سباق 800 متر، الذي جرى مساء أمس على استاد البحرين الوطني.
وجاءت ذهبية شراحيلي بعدما أنهى السباق بزمن 1:57.06 دقيقة، فيما نال البيشي الفضية بزمن 1:57.73 دقيقة، وحصدت عُمان الميدالية البرونزية بزمن 1:58.79 دقيقة.
وعقب السباق، توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
وفي منافسات فنون القتال المختلطة، أحرز اللاعب عبدالإله مير عالم الميدالية الذهبية الثانية للسعودية في الدورة، بعد فوزه في نهائي وزن 75 كجم على الكازاخستاني أورداباييف ييرالي، محققًا أول ذهبية سعودية في تاريخ رياضة فنون القتال المختلطة بالدورات الآسيوية.
كما توّج الأمير فهد بن جلوي الفائزين بالميداليات، حيث نال الكازاخستاني الفضية، فيما ذهبت البرونزيتان إلى الأردن وطاجيكستان.
وحصل اللاعب هيف القحطاني على الفضية في وزن 65 كجم بعد خسارته من البحريني بابايف عبدالحكيم، فيما نال البراء الأعجم الفضية في وزن 70 كجم عقب خسارته أمام البحريني خالدوف إبراهيم.
وفي منافسات الملاكمة التايلندية، حقق اللاعب المعتصم بن سالم الميدالية البرونزية لوزن 57 كجم، في ختام منافسات اللعبة بـ"آسياد المنامة".
يختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في الدورة اليوم الأحد على ميدان ومضمار استاد البحرين الوطني في المنامة.
ويشارك اللاعب حيدر آل رقية في نهائي القفز بالزانة، تليه مشاركة فريق التتابع المتنوع في التصفيات عند الساعة الخامسة مساءً، على أن يُقام النهائي عند السابعة مساءً، ثم يخوض محمد السبيعي منافسات رمي القرص عند الساعة 6:15 مساءً.
يسعى المنتخب السعودي لكرة اليد إلى تأمين صدارة المجموعة الأولى والتأهل لنصف النهائي عندما يواجه نظيره البحريني عند السابعة مساءً على صالة أم الحصم.
وكان الأخضر قد فاز في جميع مبارياته السابقة على المالديف (71–7)، والأردن (33–11)، وهونغ كونغ (43–16).
يطمح منتخب السعودية لكرة السلة 3×3 للتأهل إلى ثمن النهائي اليوم الأحد، عندما يواجه سريلانكا عند 11:45 صباحًا واليمن عند الثالثة عصرًا على صالة أم الحصم.
وكان الفريق قد فاز على بنغلاديش وكازاخستان، وخسر أمام إيران أمس الجمعة.
يواصل المنتخب السعودي لقفز الحواجز مشاركته الآسيوية اليوم الأحد في نهائي الفردي عند السادسة مساءً على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري.
ويمثل الأخضر كل من: عبدالعزيز قحل، مشهور العثيم، عبدالهادي القحطاني، وعبدالمجيد الخماش.
يدشن المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركته في الدورة عند الرابعة عصرًا في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة محمد آل عجيان (56 كجم) ورضا الزوري (60 كجم).
وفي الملاكمة، تواجه اللاعبة وريف الشهري نظيرتها الهندية في دور الـ8 لوزن 46 كجم عند الساعة 12 ظهرًا.
أما في التايكوندو، فيخوض محمد المحمد صالح مواجهة أمام كمبوديا عند التاسعة صباحًا (وزن 55 كجم)، وعبدالمحسن الشويبي في دور الـ16 لوزن تحت 63 كجم، فيما تلتقي ريناد البيشي بنظيرتها من الهند عند 11:45 صباحًا (وزن تحت 63 كجم).
وتقام منافسات الفرق عند الساعة 4:30 عصرًا.
يسعى المنتخب السعودي للكرة الطائرة للصالات للتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه تايلند عند 4:30 عصرًا على مدينة عيسى الرياضية.
وفي المقابل، أنهى منتخب الطائرة الشاطئية مشاركته بعد خسارته أمام تايلند في ربع النهائي بشوطين دون مقابل (15–21، 13–21).