الرياض تشهد انطلاق النسخة السابعة من سباقات الخيل العربية.. الثلاثاء

وفي "كأس الخالدية الدولي" وضعت قرعة توزيع خانات جهاز الانطلاق الجواد الإماراتي "أربي برادلي نلسون" في البوابة الأولى، والفرس "دنانير الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان في الخانة الثانية، بينما كانت البوابة الثالثة من صالح الحصان "آي إس رحماني" لأبناء سعد بن مشرف، وفي الخانة الرابعة الفرس الإماراتية "دارين" لإسطبلات ياس، أما البوابة الخامسة فكانت للجواد المرشح والأعلى تقييمًا في السباق "عسفان الخالدية" لإسطبلات الخالدية، وفي السادسة الجواد "أيهم عذبة" لخالد الحوشان، بينما تمركز الجواد "بطاش الخالدية" لبندر آل حثلين في البوابة السابعة، وفي الثامنة الجواد "أسد الخالدية الثاني" لخلف رباح الشمري، وفي الخانة التاسعة الجواد "عطا الله الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان، أما الفرس الأعلى تقييمًا في السباق -إلى جانب عسفان الخالدية- فهي الفرس "بنت غالية الخالدية"، وكانت الخانة العاشرة من نصيبها، بينما احتل الجواد الإماراتي "فتاح دو لوب" الخانة الحادية عشرة (الأخيرة) في جهاز الانطلاق.