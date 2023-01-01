الرياض تشهد انطلاق النسخة السابعة من سباقات الخيل العربية.. الثلاثاء

يُنظِّم "ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز" للخيل العربية النسخة السابعة من كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي يومَي 3 و4 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من الجياد العربية من دول مجلس التعاون الخليجي، بجوائز مالية تبلغ أكثر من 2.3 مليون دولار.
وتُقام النسخة الجديدة من الكأس هذا العام على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في نادي سباقات الخيل، بديلاً لميدان الأمير سلطان، الذي يشهد حاليًا مجموعة من أعمال الصيانة والتجديد.
وأعلن الميدان برنامجَي الأمسية المتضمنَين 7 أشواط لكل منهما، بجوائز بلغت 1.4 مليون ريال، إضافة للشوطَين الرئيسيَّين المخصصَين لـ"كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي"، المصنف عالميًّا "فئة أولى"، على مسافة 1800م، وهو الأغلى في الأمسية بقيمة 1.5 مليون دولار، و"كأس إسطبلات الخالدية الدولي"، المصنف عالميًّا "فئة ثالثة"، على مسافة 1600م، وجائزته نصف مليون دولار.
وعبَّر المشرف العام على "مهرجان الأمير سلطان العالمي"، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه بالبطولة مؤكدًا أن "إقامة النسخة السابعة من كأس الأمير سلطان العالمي، والخامسة من كأس الخالدية الدولي، امتدادٌ للدعم الذي تجده الفروسية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وحرصه على خدمة الخيل العربية الأصيلة".
وتصدَّرت "إسطبلات الخالدية" بطولة "كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي" بوصفها أكثر المُلاك فوزًا بها منذ انطلاقتها عام 2016م حتى العام الماضي، بداية من الجواد "طلاب الخالدية" برفقة خياله "روبيرتو بيريز" في ثنائية جميلة، ضمنت لهما النسخة الثانية أيضًا.
ولم يتوانَ "طلاب الخالدية" في الفوز بالنسخة الثالثة، برفقة الخيال كاميلو أسبينا؛ ليكون الحصان الأكثر فوزًا بالكأس لثلاثة أعوام متتالية، وأتبعه ثانيًا الجواد "مباشر الخالدية" في ثنائية، مرة برفقة الخيال محمد الدهام، والثانية برفقة عادل الفريدي.
وفي النسخة السادسة اقتنص المهر "تلال الخالدية" المركز الأول بقيادة عادل الفريدي، الذي تعادل بذلك مع الخيال روبيرتو بيريز، بوصفه أكثر الخيالة فوزًا بالكأس مرتَين متتاليتَين.
وتعادلت "إسطبلات الخالدية" في حصادها لـ"كأس إسطبلات الخالدية الدولي" مع إسطبل أبناء الأمير خالد بن عبدالعزيز، بواقع مرتين لكل منهما. ففي نسختها الأولى عام 2019م تُوج الحصان "نادر الخالدية" لأبناء الأمير خالد برفقة خياله كاميلو أسبينا، وفي الثانية فاز الجواد "شبل الخالدية الثاني" للإسطبلات الخالدية بصحبة الخيال أليكس مورينو، إضافة للنسخة الثالثة التي كانت بفوز المهر "دهمان خالد الخالدية"، وعلى صهوته روبيرتو بيريز.
وختم أبناء الأمير خالد النسخة الرابعة بصدارة "متوكل الخالدية" بقيادة إيديكاسترو، وتربع "روبيرتو بيريز" على قائمة الخيالة الأكثر فوزًا بالبطولة في ثلاثية متفردة أعوام (2016، 2017 و2021)، ثم على التوازي مرتين الخيال عادل الفريدي عامَي 2020م و2021م، والخيال "كاميلو لوسينا" في 2018م و2019م.
وسبق أن أعلنت لجنة السباقات بميدان الأمير سلطان مساء يوم الجمعة 30 ديسمبر المنصرم القائمة النهائية للخيل العربية المشاركة في الشوطَين الرئيسيَّين، وعددها 21 جوادًا، وفق الإجراءات المتبعة، إلى جانب تسجيل أسماء الخيالة المشاركين.
وجاءت أرقام ومواقع الخيل التي سُلطت عليها أضواء الوسط الفروسي في جهاز الانطلاق كالآتي:
في "كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي" احتل الخانة الأولى لبوابة الانطلاق الباحث عن اللقب الجواد العماني "سوكو" لإسطبل "خيالة السلطانية"، وجاء حامل اللقب "تلال الخالدية" لإسطبل الخالدية في الثانية، بينما كانت الخانة الثالثة لصالح الجواد "نادر الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان، أما الخانتان الرابعة والخامسة فكان فيهما الجوادان الإماراتيان "كاليفانو دي غزال" و"دريان"، وسادسًا الحصان السعودي "جاد دي فوست" لإسطبل أجمل، أما البوابة السابعة فكانت من نصيب الجواد "حمداني خالد الخالدية"، والثامنة للجواد "نبيل الخالدية الثاني" لهادي آل رشيد، والتاسعة للجواد العماني "أمير الشام"، فيما كان الجواد المتطلع للفوز "قسورة الخالدية" في الخانة العاشرة (الأخيرة).
وفي "كأس الخالدية الدولي" وضعت قرعة توزيع خانات جهاز الانطلاق الجواد الإماراتي "أربي برادلي نلسون" في البوابة الأولى، والفرس "دنانير الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان في الخانة الثانية، بينما كانت البوابة الثالثة من صالح الحصان "آي إس رحماني" لأبناء سعد بن مشرف، وفي الخانة الرابعة الفرس الإماراتية "دارين" لإسطبلات ياس، أما البوابة الخامسة فكانت للجواد المرشح والأعلى تقييمًا في السباق "عسفان الخالدية" لإسطبلات الخالدية، وفي السادسة الجواد "أيهم عذبة" لخالد الحوشان، بينما تمركز الجواد "بطاش الخالدية" لبندر آل حثلين في البوابة السابعة، وفي الثامنة الجواد "أسد الخالدية الثاني" لخلف رباح الشمري، وفي الخانة التاسعة الجواد "عطا الله الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان، أما الفرس الأعلى تقييمًا في السباق -إلى جانب عسفان الخالدية- فهي الفرس "بنت غالية الخالدية"، وكانت الخانة العاشرة من نصيبها، بينما احتل الجواد الإماراتي "فتاح دو لوب" الخانة الحادية عشرة (الأخيرة) في جهاز الانطلاق.