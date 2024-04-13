في الرياض.. الصين وأمريكا تسيطران على ذهب "عالمية المبارزة"

وتتواصل المنافسات اليوم الأحد في يومها الثالث عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا بسلاح الشيش للشباب (فِرق) للرجال والسيدات، بمشاركة 67 منتخبًا، وسيمثل المنتخب السعودي في منافسات "الرجال" سعود الرشيد، وإبراهيم الهديب، ومهدي القروص، وعبدالعزيز التويجري، فيما يمثل منتخب "السيدات" لين الفوزان، وياسمين الصبان، ولميد المري، والجوهرة المري.