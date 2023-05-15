"كلاسيكو" الهلال والاتحاد شعاره "أكون أو لا أكون".. وهل يغيِّر الطائي "البوصلة" أمام النصر؟

عند الساعة الـ9:30 مساء (التوقيت الموحد لمباراتَي اليوم) يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في "كلاسيكو" مرتقب، قد يُقرِّب الاتحاد أكثر من تحقيق لقب الدوري في حال الفوز، فيما تضاءلت حظوظ (حامل لقب كأس الملك) الهلال.