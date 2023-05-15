"كلاسيكو" الهلال والاتحاد شعاره "أكون أو لا أكون".. وهل يغيِّر الطائي "البوصلة" أمام النصر؟

تتجدد الإثارة والندية في مواجهات اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، حين يستضيف الهلال (الرابع - 49 نقطة) نظيره الاتحاد (الأول - 62 نقطة)، كما يحل النصر (الثاني - 57 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الطائي (السابع - 34 نقطة).
عند الساعة الـ9:30 مساء (التوقيت الموحد لمباراتَي اليوم) يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في "كلاسيكو" مرتقب، قد يُقرِّب الاتحاد أكثر من تحقيق لقب الدوري في حال الفوز، فيما تضاءلت حظوظ (حامل لقب كأس الملك) الهلال.
ومن المتوقع أن تحضر الإثارة والندية وسط حضور جماهيري كبير من قِبل أنصار الفريقَين، كما هي لقاءات الطرفين.
لعب الطائي دورًا كبيرًا في المنعطف الحاسم لتحويل لقب الدوري الموسم الماضي؛ لذا يسعى لتكرار ذلك حين يستضيف النصر مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
قمة "صائد الكبار" لن تكون سهلة بالنسبة للنجم العالمي البرتغالي "رونالدو" ورفاقه.. ويبقى السؤال: هل يفعلها الطائي أم يواصل "العالمي" انتفاضته نحو تحقيق اللقب؟