"بيرقوين": أتقن الغناء خارج الملعب… وأهدي الاتحاد نغمة الانتصارات داخل المستطيل الأخضر

أكد مهاجم فريق الاتحاد ستيفن بيرقوين أن فريقه استحق الفوز أمام الرياض بعد فترة التوقف الماضية، مشيراً إلى أنهم قادرون على مواصلة حصد النقاط في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال “بيرقوين” في حديثه للناقل الرسمي قنوات ثمانية: “قدّمنا اليوم أداءً كبيراً في الاستحواذ، وكنا قادرين على تسجيل أهداف أكثر، لكن في النهاية حققنا فوزاً مهماً وثلاث نقاط تعيدنا للانطلاق من جديد”.
وعن قدرته على اللعب في أكثر من مركز، أوضح مهاجم الاتحاد: “أنا وموسى ديابي نملك القدرة على تبديل المراكز وخوض المواجهات الفردية واللعب على الأطراف والدخول للعمق، وهذا يمنح الفريق حلولاً متنوعة”.
وفي جانب آخر، كشف “بيرقوين” عن مهارة غير معروفة لدى الجمهور، قائلاً: “لدي مهارات أخرى مثل الغناء، وأمارسها في المنزل أو في أي مكان عندما يكون تركيزي بعيداً عن كرة القدم”، قبل أن يبتسم عند سؤاله عن الأغنية التي يرددها جمهور الاتحاد.