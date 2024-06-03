في النسخة الثالثة .. فريق أكاديمية مهد يشارك في بطولة كارلوفي فاري بالتشيك

وتغادر يوم غدٍ الثلاثاء جمهورية التشيك بعثة فريق مهد التي تضم 16 لاعبًا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الفريق، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للفريق بهدف خوض مباريات دولية في سن مبكرة لتعزيز وتطوير قدرات المواهب والالتقاء بمدارس كروية متنوعة.