في النسخة الثالثة .. فريق أكاديمية مهد يشارك في بطولة كارلوفي فاري بالتشيك

يشارك فريق أكاديمية مهد لكرة القدم في النسخة الثالثة من 'بطولة كارلوفي فاري لكرة القدم' فئة مواليد 2012 التي ستُقام في جمهورية التشيك, خلال الفترة من 8-9 يونيو الحالي, بمشاركة عدة فرق عالمية.
وتغادر يوم غدٍ الثلاثاء جمهورية التشيك بعثة فريق مهد التي تضم 16 لاعبًا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الفريق، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للفريق بهدف خوض مباريات دولية في سن مبكرة لتعزيز وتطوير قدرات المواهب والالتقاء بمدارس كروية متنوعة.
ويشارك في البطولة فريق مهد مع أندية ليفربول الإنجليزي، ومن ألمانيا أندية بايرن ميونيخ وهيرتا برلين ودينمو برلين وفالنسيا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفيني، بالإضافة إلى الأندية التشيكية سلافيا براغ وسبارتا براغ وسلافيا كارلوفي.