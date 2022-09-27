الإصابة تحرم الأهلي من خدمات "الأسمري" لمدة شهرين

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، غياب لاعب الفريق الكروي الأول علي الأسمري عن الملاعب لمدة تتجاوز الشهرين؛ نظير تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول علي الأسمري عن تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية من الدرجة الثانية".
وتابع البيان: "ومن المقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".
يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد مرور خمس جولات؛ إذ يملك 8 نقاط ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأخدود.