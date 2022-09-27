الإصابة تحرم الأهلي من خدمات "الأسمري" لمدة شهرين

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول علي الأسمري عن تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية من الدرجة الثانية".