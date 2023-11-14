نجم وست هام يونايتد على رادار أحد الأندية السعودية

كشف الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، عن اهتمام أحد الأندية السعودية، بالتعاقد مع لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي البرازيلي لوكاس باكيتا.
وأفاد الصحفي، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، بأن أحد أندية السعودية أبدى اهتمامه بلاعب خط وسط النادي الإنجليزي، وأنه على استعداد لتقديم عرض ضخم للاعب وللنادي.
وانضم لوكاس باكيتا، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في أغسطس 2022، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.
ولعب "باكيتا" سابقًا للعديد من الأندية مثل: إيه سي ميلان، وفلامنغو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 65 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.