نجم وست هام يونايتد على رادار أحد الأندية السعودية

وانضم لوكاس باكيتا، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في أغسطس 2022، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.