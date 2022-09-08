مباراة سوبر سعــودي بحريني في كرة اليد كل موسم

وقع الاتحادان السعودي والبحريني لكرة اليد، اليوم الخميس الموافق 08 سبتمبر 2022، اتفاقية إقامة مباراةث السوبر بين بطل السوبر السعودي وبطل السوبر البحـريني؛ إذ جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة مباراة السوبر السعودي التي جمعت بين مضـر والخليج اليوم الخميس على صـالة وزارة الرياضة بالدمام.