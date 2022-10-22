الفارس "الحربي": نهائي لونجين لقفز الحواجز في الدرعية ضم أفضل فرسان العالم

وعن نهائي بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز الذي تستضيفه السعودية -وتحديدًا في الدرعية هذه الأيام ومشاركة الفرسان السعوديين في البطولة- قال "الحربي ": "الاحتكاك مع أفضل ثمانية فرسان من عشرة في العالم، يُعد مكسبًا كبيرًا؛ خاصة أن الحدث يقام على أرض المملكة؛ لذا كان اكتساب الخبرة كبيرًا للفرسان السعوديين؛ وبالتالي الاستفادة كبيرة، وإن شاء الله تحصد النتائج الإيجابية خلال البطولات القريبة المقبلة".