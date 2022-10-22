الفارس "الحربي": نهائي لونجين لقفز الحواجز في الدرعية ضم أفضل فرسان العالم

أشاد الفارس السعودي في رياضة قفز الحواجز، مشاري الحربي، بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الفروسية من قِبَل ولاة الأمر، ومن ثم بالجهد والمتابعة الدؤوبة من قِبَل رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
وعن نهائي بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز الذي تستضيفه السعودية -وتحديدًا في الدرعية هذه الأيام ومشاركة الفرسان السعوديين في البطولة- قال "الحربي ": "الاحتكاك مع أفضل ثمانية فرسان من عشرة في العالم، يُعد مكسبًا كبيرًا؛ خاصة أن الحدث يقام على أرض المملكة؛ لذا كان اكتساب الخبرة كبيرًا للفرسان السعوديين؛ وبالتالي الاستفادة كبيرة، وإن شاء الله تحصد النتائج الإيجابية خلال البطولات القريبة المقبلة".
وعن أقرب مشاركة له قال "الحربي": "المشاركة الأقرب في دورة الألعاب السعودية، ومن ثم 3 بطولات مؤهلة لكأس العالم، وطموحي هو الوصول للمنتخب السعودي إن شاء الله، وتمثيل بلدي خير تمثيل، بعد خبرة في هذه الرياضة الممتعة التي تجاوزت 25 سنة، والآن أنا محترف في هذه الرياضة".