الاتحاد السعودي للهجن يقدم جوائز مالية تتجاوز مليونَيْ ريال

من جانبه أكّد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي، أن إقامة هذا الحفل تأتي ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأمير فهد بن جلوي في دعم الشغوفين بقطاع الهجن من ملاك ومضمرين والهجانة والإعلاميين، متمنّيًا أن تظهر النسخة الأولى من جائزة ذروة السنام بصورة مثالية تساهم في تقدير المنتمين لهذا القطاع والاحتفاء بهم في اجتماع أهل الهجن على درة الميادين.