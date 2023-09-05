بقيمة 65 مليون يورو.. نادٍ سعودي يجهّز عرضاً للتعاقد مع مدافع ريال مدريد "دافيد ألابا"

قبل أيام من إغلاق السوق الصيفي السعودي، كشف موقع "SportsKeeda" عن قيام وزارة الرياضة بتجهيز عرضٍ بقيمة 65 مليون يورو؛ للتعاقد مع مدافع ريال مدريد دافيد ألابا؛ لاعب الفريق.
وكان دافيد ألابا؛ قد رفض عرضاً من أحد الأندية السعودية الشهر الماضي بقيمة 40 مليون يورو؛ للحصول على خدماته هذا الموسم.
وشدّد الموقع على أن هناك نادياً لم يذكر اسمه بالدوري السعودي للمحترفين من المقرر أن يقدم عرضاً بقيمة 55 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافاتٍ لنجم ريال مدريد في أقرب وقت.
وأشار الموقع إلى أن النادي الإسباني متمسك باللاعب، الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2026، ويرغب الاحتفاظ به.
يلعب دافيد ألابا؛ البالغ من العمر 31 عاماً، في صفوف ريال مدريد منذ يوليو 2021، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب النمساوي منذ 2009، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 ملايين يورو.