بقيمة 65 مليون يورو.. نادٍ سعودي يجهّز عرضاً للتعاقد مع مدافع ريال مدريد "دافيد ألابا"

يلعب دافيد ألابا؛ البالغ من العمر 31 عاماً، في صفوف ريال مدريد منذ يوليو 2021، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب النمساوي منذ 2009، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 ملايين يورو.