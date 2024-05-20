"غاتوزو" يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي التعاون

يقترب المدرب الإيطالي جنارو إيفان غاتوزو؛ من تولي القيادة الفنية لنادي التعاون الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي "نيكولا شيرا"؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن إدارة التعاون قدّمت عرضاً مغرياً جداً لمحاولة إقناع غاتوزو؛ بقبول تدريب الفريق.
وبحسب ما كشفت عنه تقارير أخرى، فإن المدرب الإيطالي أعطى موافقته لمسؤولي نادي التعاون لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن وكيل أعمال المدرب اشترط الحصول على 8 ملايين يورو راتباً سنوياً للموافقة على تدريب الفريق.
وتحاول إدارة التعاون إيجاد تمويل للصفقة الكبيرة مع العملاق الإيطالي، ضمن برنامج الاستقطاب أسوةً بما حدث للاتفاق مع الإنجليزي ستيفن جيرارد.
ولم يتولَ جنارو غاتوزو (46 عاماً)، قيادة أي فريقٍ منذ رحيله عن تدريب نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في فبراير الماضي، وسبق له تدريب أندية عدة أبرزها: نابولي وأيه سي ميلان وفالنسيا.