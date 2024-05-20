"غاتوزو" يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي التعاون

ولم يتولَ جنارو غاتوزو (46 عاماً)، قيادة أي فريقٍ منذ رحيله عن تدريب نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في فبراير الماضي، وسبق له تدريب أندية عدة أبرزها: نابولي وأيه سي ميلان وفالنسيا.