الاتحاد الآسيوي يعلن تطبيق تقنية VAR في "أبطال آسيا" ابتداءً من دور المجموعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، تطبيق تقنية الفيديو VAR في بطولة دوري أبطال آسيا ابتداءً من دور المجموعات.
ويجري حاليًا سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023- 2024؛ وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع؛ حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.
وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية؛ حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة؛ في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة؛ علمًا بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.
وفي منطقة الشرق، تشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات، الأبطال السابقين (جيونبوك هيونداي موتورز، وأولسان هيونداي، وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، إلى جانب حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تخطى عقبة نادي لي مان من هونغ كونغ الصين في الدور التمهيدي الفاصل يوم الثلاثاء).
وفي الوقت نفسه، تشهد منطقة الغرب تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري؛ حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.
وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16، الأنديةُ الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير وحتى غاية أبريل من العام القادم؛ على أن تُجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.