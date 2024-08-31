«كُلُّنا مع الأخضر».. حملة لدعم الأخضر تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت حملةً، تحمل شعار «كُلُّنا مع الأخضر»؛ لدعم المنتخب الأول تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتشارك في الحملة الأندية السعودية من مختلف الدرجات، وعلى رأسها دوري روشن، ثم «يلو»، والثانية، وما بعدها.
والحملة واحدة من حملات مختلفة، تستهدف تحفيز الجماهير السعودية قبل أي استحقاق للأخضر داخل أو خارج بلاده.
ويستهل الصقور مشوارهم ضمن المرحلة الثالثة (الحاسمة) بملاقاة المنتخب الإندونيسي الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعة»، وبعد ذلك بـ5 أيام يحلون ضيوفًا على الصين.
ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلاً من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.