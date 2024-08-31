«كُلُّنا مع الأخضر».. حملة لدعم الأخضر تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت حملةً، تحمل شعار «كُلُّنا مع الأخضر»؛ لدعم المنتخب الأول تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.