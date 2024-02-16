رياضة
أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس بالصيف المقبل
أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع البرازيلي دانيلو، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب ما نشره موقع "noticiasdomengo" فإن عدة أندية سعودية تستهدف ضم دانيلو بالموسم القادم، كما أبدت إدارة فلامنغو رغبتها أيضًا في التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي يونيو 2025.
وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من اهتمام السعودية الكبير باللاعب إلا أنه يفضل في الوقت الحالي الاستمرار باللعب في الدوري الأوروبي، لرغبته في المشاركة في كأس العالم 2026.
ويلعب دانيلو بصفوف يوفنتوس منذ أغسطس 2019، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011 .
وسبق للاعب صاحب الـ32 اللعب للعديد من الأندية، أبرزها ريال مدريد، بورتو، سانتوس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.