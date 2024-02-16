أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس بالصيف المقبل

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من اهتمام السعودية الكبير باللاعب إلا أنه يفضل في الوقت الحالي الاستمرار باللعب في الدوري الأوروبي، لرغبته في المشاركة في كأس العالم 2026.