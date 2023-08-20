"الصبان" يتويج أبطال بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة

توّج أحمد الصبان، رئيس الاتحاد السعود للمبارزة، الفائزين والفائزات في بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش)، التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، بعد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من السعودية ودول الخليج العربي.