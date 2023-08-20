"الصبان" يتويج أبطال بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة

توّج أحمد الصبان، رئيس الاتحاد السعود للمبارزة، الفائزين والفائزات في بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش)، التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، بعد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من السعودية ودول الخليج العربي.
حيث حقق زكريا الداوود الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، ونال علي النصار (الكويت) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما حصل سعد البقمي على ذهبية سلاح السايبر.
وفي منافسات السيدات حققت الهيام البلوشي (الإمارات) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وانتزعت الحسناء الحماد، الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما نالت أيتن أيمن (مصر) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.
وشهدت البطولة تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة للجولات الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل الحكام، وهم منصور الشمري (سلاح السايبر)، وفواز النفيعي، (سلاح الابيه)، ومحمد هزازي (سلاح الشيش)، وخالد العويس الحكم المثالي.