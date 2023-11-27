"الفيصل" يرأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

ترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر للاتحاد والذي استضافته مدينة الرياض.
ورفع "الفيصل" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم الكبير والسخي الذي يوليانه للنهوض بأنشطة الاتحاد الرياضي وذلك إيمانًا منهم بأهمية تبني ورعاية كل ما هو متعلق بقضايا شباب ورياضيي الدول الإسلامية وعلى ما تقدمه المملكة من دعم مادي ومعنوي للنهوض بأنشطة الاتحاد.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية بأحر التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني من جراء الظروف التي يمرون بها ولاسيما في قطاع غزة والتي طالت الشباب والرياضيين والجسم الرياضي وألحقت بهم الأذى والتدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات ومن ضمنها المنشآت والمقرات والمراكز الرياضية والشبابية.
وأكد "الفيصل" خلال كلمته أن الاتحاد يتطلع دائمًا لتجسيد مفهوم التضامن الرياضي بين الدول الأعضاء، ومشيرًا إلى أن ذلك ستعكسه الاستراتيجية الجديدة للاتحاد والتي تتضمن برامج ستترجم رؤية الاتحاد وتُحقق أهدافه بخطوات ثابتة قابلة للقياس خلال فترة زمنية محددة، ومؤكدًا أنها ستعود بالفائدة على الرياضة في الدول الأعضاء ودعم الشباب الإسلامي من أجل تحسين قدراتهم وتفوقهم وإبراز مواهبهم على مختلف الصعد.
وأعلنت الجمعية عن تشكيل لجنة داخلية لمتابعة الأحداث والتطورات الخاصة بالحركة الرياضية في فلسطين وتقديم تقارير دورية وتوصيات حول الخطوات العملية لدعم الحركة الرياضية الفلسطينية.
وصادقت الجمعية العمومية على تمديد فترة عمل مجلس الإدارة الحالي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي لبعد انتهاء دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة عام 2025.
واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية للاتحاد والمصادقة على استحداث الهوية البصرية الجديدة للاتحاد والموافقة على فتح باب الترشح لاستضافة وتنظيم دورة ألعاب للتضامن الإسلامي السابعة 2029.
وفي ختام الجمعية، قدم الأمين العام للاتحاد سعادة السيد ناصر المجالي، العرفان والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على زيادة موازنة الاتحاد بنحو ثلاثة أضعاف، الأمر الذي سيُسهم في تنفيذ الاستراتيجية والخطط التطويرية للاتحاد بمتابعة الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
من جهة أخرى، وقع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اللجنة الأولمبية الألبانية فيديل ييلي اتفاقية تعاون بين اللجنتين على هامش أعمال عمومية التضامن الإسلامي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون الرياضي، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية، على النحو الذي يُسهم في تطور رياضة البلدين.