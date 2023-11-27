"الفيصل" يرأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

وأكد "الفيصل" خلال كلمته أن الاتحاد يتطلع دائمًا لتجسيد مفهوم التضامن الرياضي بين الدول الأعضاء، ومشيرًا إلى أن ذلك ستعكسه الاستراتيجية الجديدة للاتحاد والتي تتضمن برامج ستترجم رؤية الاتحاد وتُحقق أهدافه بخطوات ثابتة قابلة للقياس خلال فترة زمنية محددة، ومؤكدًا أنها ستعود بالفائدة على الرياضة في الدول الأعضاء ودعم الشباب الإسلامي من أجل تحسين قدراتهم وتفوقهم وإبراز مواهبهم على مختلف الصعد.