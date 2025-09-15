مدرب الهلال إنزاغي: مستعدون لمواجهة الدحيل.. وجميع اللاعبين مرشحون للمشاركة

وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين للحديث عن اللقاء، أنه سيتابع جاهزية جميع اللاعبين بعد مران اليوم ومدى الاستشفاء بعد خوض المباراة الماضية أمام القادسية "دوريًا" قبل يومين، مشيرًا إلى أن الهلال يمتلك لاعبين مميزين، والجميع قد يحصل على فرصة المشاركة.