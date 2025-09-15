مدرب الهلال إنزاغي: مستعدون لمواجهة الدحيل.. وجميع اللاعبين مرشحون للمشاركة

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإيطالي سيموني إنزاغي، أن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الغد أمام الدحيل القطري ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين للحديث عن اللقاء، أنه سيتابع جاهزية جميع اللاعبين بعد مران اليوم ومدى الاستشفاء بعد خوض المباراة الماضية أمام القادسية "دوريًا" قبل يومين، مشيرًا إلى أن الهلال يمتلك لاعبين مميزين، والجميع قد يحصل على فرصة المشاركة.
وأشار إنزاغي إلى أن منافسهم الدحيل يُعد من الفرق القوية والمنظمة التي تضم لاعبين جيدين، مضيفًا: "بالنسبة لنا، مباريات الهلال في دوري الأبطال لها قيمة كبيرة جدًا، وهي بطولة مهمة، ونسعى لتحقيقها مجددًا."
من جانبه، شدد المدافع التركي يوسف أكتشيشيك على أن هدف الفريق الأول غدًا هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية المشوار الآسيوي، مشيرًا إلى أنه يدرك قيمة الهلال كفريق كبير على المستويين القاري والعالمي، ومؤكدًا أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة.