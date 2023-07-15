"البلوي" يتوج الفائزين في نهائي سباق المفاريد.. النسخة الرابعة تشهد الرقم الأعلى في تاريخ السباقات

وحصل الفائزون بالمراكز الأولى في باقي الأشواط الـ13 على 10.000 ريال؛ بينما حصل صاحب المركز الثاني على 20.000 ريال في الأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى؛ فيما نال صاحب المركز الثالث 7000 ريال للأشواط الرئيسية البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فنال 6000 ريال للأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط؛ بينما نال صاحب المركز الخامس 5000 ريال للأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط.