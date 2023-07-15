"البلوي" يتوج الفائزين في نهائي سباق المفاريد.. النسخة الرابعة تشهد الرقم الأعلى في تاريخ السباقات

توّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، الفائزين بالأشواط الرئيسية في نهائي سباق المفاريد 2023 خلال المرحلة النهائية التي احتضنها ميدان الطائف اليوم بمشاركة 323 مطية تسابقوا في 15 شوطًا على جوائز مالية تصل إلى أكثر من 2.300.000 مليون ريال.
ورفعت المرحلة النهائية عدد المطايا المشاركة في النسخة الرابعة إلى 6823 مطية؛ ليكون الرقم الأعلى في تاريخ سباقات المفاريد منذ انطلاقته في النسخة الأولى خلال عام 2020.
وفازت المطية "غاية" لمالكها راشد بن علي الدعية، بجائزة المركز الأول رئيسي بكار مفاريد بزمن وصل إلى 2.57.391 دقيقة؛ حيث حصل على مبلغ 100.000 ألف ريال وكأس البطولة؛ فيما فازت المطية "الجذاب" لمالكها عوض صالح آل رزق بجائزة المركز رئيسي قعدان مفاريد بزمن وصل إلى 3.00.805 دقائق؛ حيث حصل على مبلغ 100.000 ألف ريال وكأس البطولة.
وحصل الفائزون بالمراكز الأولى في باقي الأشواط الـ13 على 10.000 ريال؛ بينما حصل صاحب المركز الثاني على 20.000 ريال في الأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى؛ فيما نال صاحب المركز الثالث 7000 ريال للأشواط الرئيسية البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فنال 6000 ريال للأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط؛ بينما نال صاحب المركز الخامس 5000 ريال للأشواط الرئيسية البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط.