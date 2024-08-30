الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري روشن.. وتاليسكا الأعلى تقييمًا

وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة الثانية، وفقًا لموقع "أوبتا"؛ إذ نال اللاعب تقييم (9.1) درجة نظير تسجيله ثنائية في مباراة فريقه أمام الفيحاء.