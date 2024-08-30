الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري روشن.. وتاليسكا الأعلى تقييمًا

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري روشن للموسم الرياضي 2024/ 2025، وفقًا لموقع (أوبتا) المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم.
وحظيت أندية القادسية والفتح والشباب بالنسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، التي ضمت 11 لاعبًا.
ووقع اختيار "أوبتا" على لاعبَين من الشباب، ومثلهما من القادسية والاتفاق، فيما مثَّل أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج والرياض لاعب واحد في التشكيلة المثالية.
وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة الثانية، وفقًا لموقع "أوبتا"؛ إذ نال اللاعب تقييم (9.1) درجة نظير تسجيله ثنائية في مباراة فريقه أمام الفيحاء.
وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:
بيتر سابوناس 7.8 (الفتح).
ناتشو 7.3 (القادسية)، سعد آل موسى 7.2 (الاتحاد)، بيدرو ريبوتشو 7.2 (الخليج) ومحمد أبو الشامات 7 (القادسية).
تاليسكا 9.1 (النصر)، كاراسكو 7.8 (الشباب)، كريستيان جوانكا 7.6 (الشباب) وإبراهيم بايش 7 (الرياض).
ميتروفيتش 8.8 (الهلال)، ودجانيني 8.2 (الفتح).