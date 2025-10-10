الأخضر الأولمبي يكتسح كوريا الجنوبية برباعية استعدادًا لكأس آسيا 2026

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4-0، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في الأحساء، ضمن معسكر الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة في مدينتي الرياض وجدة.