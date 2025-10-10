الأخضر الأولمبي يكتسح كوريا الجنوبية برباعية استعدادًا لكأس آسيا 2026

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4-0، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في الأحساء، ضمن معسكر الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة في مدينتي الرياض وجدة.
وسجل أهداف "الأخضر" كلٌّ من عبدالعزيز العليوة في الدقيقتين 40 و61، وأحمد الجليدان في الدقيقة 49، وفيصل الصبياني في الدقيقة 64 من زمن المباراة، ليحقق المنتخب فوزًا معنويًا مهمًا قبل الاستحقاق القاري المقبل.
ودخل المدير الفني الإيطالي لويجي دي بياجو المواجهة بتشكيلة ضمت: تركي بالجوش في حراسة المرمى، وأحمد الجليدان، ومحمد الدوسري، ومبارك الراجح، وسليمان هزازي، وعبدالملك العييري، وعباس الحسن، وهمام الهمامي، وعبدالعزيز العليوة، ومشاري النمر، وعبدالله رديف.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغيزستان، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل بالمملكة.