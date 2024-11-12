"رينارد" يعقد مؤتمراً صحفياً غداً للحديث عن مواجهة الأخضر أمام أستراليا

وأجرى لاعبو "الأخضر"، أمس الإثنين، حصة تدريبية على "مركز تدريب هيوم ملبورن" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، ثم مباريات مصغَّرة، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوّعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتَيْن على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.