"رينارد" يعقد مؤتمراً صحفياً غداً للحديث عن مواجهة الأخضر أمام أستراليا

يتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرڤي رينارد"؛ غداً، لوسائل الإعلام عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا.
وقال المنتخب السعودي في حسابه عبر منصة "إكس": يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "إيرڤي رينارد"؛ غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأضاف، أن المؤتمر سيُعقد في قاعة المؤتمرات الصحفية "ستاد ريكتانغولار- ملبورن" في الساعة 18:15 بتوقيت أستراليا.
وأجرى لاعبو "الأخضر"، أمس الإثنين، حصة تدريبية على "مركز تدريب هيوم ملبورن" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، ثم مباريات مصغَّرة، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوّعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتَيْن على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.