أندية سعودية تنافس أندية تركية وأمريكية لضمّ "ماركو رويس" لاعب بروسيا دورتموند

وانضمّ "ماركو رويس" البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي بروسيا دورتموند منذ 2012، قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، والذي لعب لمدة 3 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7 ملايين يورو.