أندية سعودية تنافس أندية تركية وأمريكية لضمّ "ماركو رويس" لاعب بروسيا دورتموند

دخلت أندية من الدوري السعودي للمحترفين في منافسة مع نادي طرابزون سبور التركي؛ للتعاقد مع الألماني "ماركو رويس" لاعب بروسيا دورتموند، خلال الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "turkiyegaetesi" بأن اللاعب الألماني الذي يستعدّ للرحيل عن دورتموند، يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي والدوري التركي والأمريكي.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن "رويس" الذي يرغب في مواصلة مسيرته لمدة عامين آخرين على الأقل؛ سيتخذ قرارًا بين تركيا أو الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
وانضمّ "ماركو رويس" البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي بروسيا دورتموند منذ 2012، قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، والذي لعب لمدة 3 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7 ملايين يورو.