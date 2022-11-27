"رينارد" يسمح لـ"سلمان الفرج" بمغادرة معسكر المنتخب

وكان قد تعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1، الثلاثاء، ضمن المجموعة الثالثة على إستاد لوسيل. وأعلن المنتخب السعودي نتائج الفحوص الطبية، مشيرًا في بيان إلى أنها "أثبتت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق". وأجبرت الإصابة الفرج على الخروج بين الشوطين، ولعب بدلًا منه نواف العابد. وحاول الفرج التحامل على نفسه من أجل إكمال المباراة رافضًا إجراء التبديل، وشوهد وهو يشير لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد بعدم الاستعجال، لكن الإصابة منعته من إكمال المباراة.