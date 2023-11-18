عبدالله بن فهد: رياضة الترويض تشهد إقبالاً كبيراً ونسعى لتطوير المواهب الشابة

وفي حديث للأمير عبدالله بن فهد عقب تتويج الفائزين قال: "شهدنا اليوم نجاح أول بطولة ترويض تقام بالمملكة بعد إضافتها ضمن الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للفروسية، حيث تعد رياضة الترويض من الرياضات الأولمبية المهمة، وبدأنا العمل مع الاتحاد الدولي للفروسية بخطوات مدروسة باستقطاب الكوادر الأجنبية المتميزة وعمل برامج لاكتشاف الموهوبين في هذه الرياضة، ومن ثم إقامة دورات تدريبية للفرسان، وكذلك الحكام والمدربين، واليوم نشهد ختام أول بطولة دولية والتي بالتأكيد لها دور كبير في تطوير الرياضة لإتاحة الفرصة لفرساننا بمشاهدة الفرسان الدوليين والكوادر التحكيمية والفنية والاحتكاك به".