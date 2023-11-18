عبدالله بن فهد: رياضة الترويض تشهد إقبالاً كبيراً ونسعى لتطوير المواهب الشابة

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفائزين في ختام بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض في مقر قفز السعودية بالرياض، حيث حصل على المركز الأول الفارسة Annika Feldhaus وجاء في المركز الثاني الفارسة Alina Röhricht وحل ثالثاً الفارسة Divyakriti Singh.
وأقيمت البطولة على مدى ثلاثة أيام شارك فيها عدد من الفرسان والفارسات من ٤ دول، وتعد البطولة الأولى بالمملكة بعد إضافة رياضة الترويض ضمن الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للفروسية.
وفي حديث للأمير عبدالله بن فهد عقب تتويج الفائزين قال: "شهدنا اليوم نجاح أول بطولة ترويض تقام بالمملكة بعد إضافتها ضمن الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للفروسية، حيث تعد رياضة الترويض من الرياضات الأولمبية المهمة، وبدأنا العمل مع الاتحاد الدولي للفروسية بخطوات مدروسة باستقطاب الكوادر الأجنبية المتميزة وعمل برامج لاكتشاف الموهوبين في هذه الرياضة، ومن ثم إقامة دورات تدريبية للفرسان، وكذلك الحكام والمدربين، واليوم نشهد ختام أول بطولة دولية والتي بالتأكيد لها دور كبير في تطوير الرياضة لإتاحة الفرصة لفرساننا بمشاهدة الفرسان الدوليين والكوادر التحكيمية والفنية والاحتكاك به".
وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للفروسية: "أنا سعيد جدًا على المستوى الشخصي بالإقبال الكبير من الفرسان والفارسات وأيضًا الحكام والمدربين السعوديين على دورات رياضة الترويض، ولدي قناعة بوجود مواهب سعودية متى ما وجدت الدعم والاهتمام سيكون لها حضور قوي في المحافل العالمية".
وزاد: "قبل أكثر من عامين أضاف الاتحاد السعودي للفروسية رياضة الرماية من على ظهر الخيل ضمن الرياضات التي يشرف عليها وأقام البطولات الرسمية لها، واليوم نشهد تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل".
وأكد الأمير عبدالله بن فهد أن خطة تطوير رياضة الترويض مستمرة وسيكون لها أثر كبير جداً، وقال: "هذا ما سنعمل عليه في ظل وجود الدعم الكبير الذي نجده من القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه".
وفي ختام البطولة، شكر رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الحكام المعتمدين بالاتحاد الدولي للفروسية ومدير الميدان، خلال بطولة الاتحاد السعودي للفروسية للترويض.