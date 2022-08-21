وزير الرياضة يتوّج أولكسندر أوسيك بطلاً للعالم في الوزن الثقيل للملاكمة: فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الثانية

ونجح "أوسيك" في الحفاظ على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO التي انتزعها في اللقاء الأول، الذي أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، كما أضاف أوسيك إلى ألقابه لقبًا إضافيًا وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.