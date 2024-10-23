دوري أبطال آسيا 2: التعاون يستعيد نشوة الانتصارات عبر بوابة التين أسير التركماني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على التين أسير التركماني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب التعاون في بريدة.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 بفوز التعاون بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها جواو بيدرو في الدقيقة 45+2 قبل أن يضيف سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة 47 ثم يقلص النتيجة رحمان ميراتبيردي لألتين أسير.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده عند النقطة رقم 6 علماً بأن الفريق كان قد خسر في الجولة الماضية أمام القوة الجوية العراقي 1-2 وسبق له الفوز في الجولة الأولى أمام الخالدية البحريني بنتيجة 3-2 .