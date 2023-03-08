الهلال يكثف الاستعداد للتعاون.. و"ماريغا وفييتو" يواصلان التأهيل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي المسماة "جولة يوم العلم".