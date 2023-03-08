الهلال يكثف الاستعداد للتعاون.. و"ماريغا وفييتو" يواصلان التأهيل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة مضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي المسماة "جولة يوم العلم".
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض الجهاز الفني خلال التدريبات تطبيقات تكتيكية على جزءٍ من الملعب، قبل أن يختتم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المران بمناورة فنية على جزءٍ من الملعب.
وواصل مهاجم الفريق المالي موسى ماريغا برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما خضع نجم الفريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو لجلسة علاجية في العيادة بمقر النادي.
ويشتمل برنامج الفريق يوم غدٍ الخميس على حصة تدريبية عند الساعة (3:45) عصرًا، وفور نهاية المران ستغادر بعثة الفريق إلى مدينة القصيم تأهبًا لمواجهة الغد.
وسيواجه الهلال خامس الترتيب بـ 33 نقطة يوم الجمعة المقبل نظيره التعاون صاحب المركز الرابع بـ 34 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.