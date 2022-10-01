أخضر الناشئين يمطر شباك ميانمار بسداسية في التصفيات الآسيوية

اكتسح المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم نظيره منتخب ميانمار بسداسية نظيفة يوم السبت على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخُبر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.
وتناوب على تسجيل أهداف الأخضر السعودي كل من نواف الجدعاني "هدفَيْن" (7-52)، وطلال حاجي (10)، وعمار اليهيبي (37)، ونواف البشري (45+2)، ولاعب ميانمار بالخطأ في مرماه (72). وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أمس السبت أيضًا فوز الكويت على المالديف 6-0 على الملعب نفسه. علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب الهند.
وتصدرت السعودية والكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة لكل منهما، في حين بقي رصيدا ميانمار والمالديف خاليَيْن من النقاط، بانتظار خوض منتخب الهند مباراته الأولى.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاثنين المقبل؛ إذ تلتقي الكويت ميانمار، وتلعب المالديف مع الهند.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.