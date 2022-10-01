أخضر الناشئين يمطر شباك ميانمار بسداسية في التصفيات الآسيوية

وتناوب على تسجيل أهداف الأخضر السعودي كل من نواف الجدعاني "هدفَيْن" (7-52)، وطلال حاجي (10)، وعمار اليهيبي (37)، ونواف البشري (45+2)، ولاعب ميانمار بالخطأ في مرماه (72). وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أمس السبت أيضًا فوز الكويت على المالديف 6-0 على الملعب نفسه. علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب الهند.