ناقش تقرير 2023 وخطط العام الحالي .. "ريما بنت بندر" ترأست اجتماع لجنة المرأة الثاني

يذكر أن لجنة رياضة المرأة تم تأسيسها خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي عُقد في يونيو 2023م، برئاسة الأميرة ريما بنت بندر، وعضوية كل من: أضواء العريفي، وخالد اليحيى، وعبير الفوتي، وفهد الحقباني، وسمية جبرتي، ومها الجفالي، ولانا بنت سعيد، وأندرو هيبيرت، بالإضافة إلى موضي السديري مقررة اللجنة.