بالصور: أكثر من ألف هدف وثلاث كؤوس عالم.. أبرز 5 مشاهد من حياة الأسطورة بيليه

5- نحو 10 ملايين دولار أغرت بيليه بالذهاب إلى الولايات المتحدة للعب لمدة 3 مواسم قبل الاعتزال مع فريق نيويورك كوزموس، وذلك على الرغم من صدمة المتابعين لانتقال لاعبهم المفضل الذي لطالما كان رافضًا للعروض الأوروبية للاحتراف الخارجي، بعد أن وصفه الرئيس البرازيلي حينها بـ"الكنز الوطني".

وفي هذه الصورة يظهر بيليه وزوجته روزميري رفقة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض.