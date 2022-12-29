بالصور: أكثر من ألف هدف وثلاث كؤوس عالم.. أبرز 5 مشاهد من حياة الأسطورة بيليه

ورحل الجوهرة السوداء بيليه بعد صراع طويل مع المرض تاركًا خلفه إرثًا عظيمًا، وإنجازات كبرى، وإلهامًا عالميًا، وأرقامًا قياسية يصعب تحطيمها، وجدلاً ما زال قائمًا عن هوية الأفضل عبر كل العصور.
مسيرة الأسطورة العالمية حملت الكثير من اللحظات والمشاهد البارزة، ما بين تسجيله لأكثر من ألف هدف، وحمله لكأس العالم لثلاث مرات، واحترافه الصادم في أمريكا.. ترصد "سبق" أبرزها عبر الصور الآتية.
1- بيليه يبكي على كتف حارس المرمى جيلمار دوس سانتوس بعد فوز البرازيل على السويد 5 - 2 في نهائي كأس العالم 1958، ليحرز لقبه الأول من بين ثلاثة ألقاب سيُسهم لاحقًا في إحرازها للبرازيل.
يقول بيليه عن تلك اللحظة في سيرته الذاتية: "كانت أفكاري الأولى عن عائلتي. هل عرفوا أننا أبطال؟ كنت أرغب في التحدث إلى والدي ولكن لم تكن هناك هواتف، لذلك ظللت أقول، "يجب أن أخبر والدي، يجب أن أخبر والدي". تمكنت من التحدث إليه فقط في الأيام التالية، باستخدام راديو دولي. أستطيع أن أتذكر قول أشياء مثل: "هل رأيتني مع الملك السويدي؟" و"صافحت يد الملك".
2- في هذه الصورة يحتضن بيليه زميله بعد الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي عام 1962، وكان غياب الأسطورة البرازيلية عن النهائي ومسيرة منتخب بلاده مصدرًا للقلق بعد إصابته أثناء إحدى المباريات في البطولة التي أُقيمت في تشيلي، ولكن البرازيل استطاعت تحقيق اللقب الثاني على الرغم من تلك الصعوبات.
3- احتفل بيليه عام 1969 بوصوله إلى الهدف رقم ألف في مسيرته الهائلة، وعلى الرغم من الاختلاف حول عدد الأهداف التي سجلها طوال مسيرته، ولا سيما مع الحديث عن تسجيله لبعضها خلال مباريات ودية أو استعراضية، إلا أن المعظم يتفق أنه سجل 1279 هدفًا خلال 1363 مباراة، وذلك بحلول وقت اعتزاله عام 1977.
4- في عام 1970، استطاع بيليه الظفر باللقب العالمي الثالث له ولبلاده بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 4 - 1 في النهائي.
كانت تلك هي البطولة الأولى التي تبث مباشرة وبالألوان عبر التلفزيون، حيث أبهر بيليه رفقة زملائه في البرازيل وقتئذ المشاهدين بألوان قمصانهم الصفراء، وسراويلهم الزرقاء، وطريقة لعبهم الممتعة والاستثنائية.
5- نحو 10 ملايين دولار أغرت بيليه بالذهاب إلى الولايات المتحدة للعب لمدة 3 مواسم قبل الاعتزال مع فريق نيويورك كوزموس، وذلك على الرغم من صدمة المتابعين لانتقال لاعبهم المفضل الذي لطالما كان رافضًا للعروض الأوروبية للاحتراف الخارجي، بعد أن وصفه الرئيس البرازيلي حينها بـ"الكنز الوطني".
وفي هذه الصورة يظهر بيليه وزوجته روزميري رفقة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض.