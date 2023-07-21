النصر يستهدف ضمّ الإيفواري إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

وانضمّ إيريك بايلي صاحب الـ29 عامًا، لمانشستر يونايتد في 2016، حتى أعير إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في 2022، ولمدة موسم واحد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.