3 أفراس تُشارك 6 جياد بطولة سباقات الحفل الـ23 من سباقات الطائف

ويحتضن الميدان نفسه، اليوم السبت، الحفل الـ24، من موسم سباقات الطائف، الذي يتألّف أيضًا من تسعة أشواط متنوّعة، يحصل بطل ثامنِها على كأس شبرا، المستحدثة للمرّة الأولى ضمن الموسم، ويحصل بطلُ تاسعِها على كأس نادي سباقات الخيل، بينما يتسلّم الفائز بالشوط السابع جائزة النادي التقديريّة.