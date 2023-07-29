3 أفراس تُشارك 6 جياد بطولة سباقات الحفل الـ23 من سباقات الطائف

تجاورت ثلاثة أفراس، ستة جياد، في قائمة أبطال الحفل الـ23 من موسم سباقات الطائف، الجمعة، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.
وبلغ مجموع جوائز الأشواط التسعة للحفل، التي تنوّعت فيها التصنيفات والدرجات والأعمار، 605 آلاف ريال.
وافتتحت الفرس "الوثقا"، المملوكة لعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب، سجلّ الفائزين في الحفل، وحسمت الشوط الأول على مسافة 1200 متر، مع الخيّال "لـويسموراليس" والمدرّب عبدالعزيز الحزابي.
وفاز الجواد "ناشونال جالوري"، المملوك للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، بالشوط الثاني، الممتدّ للمسافة نفسها، بقيادة من الخيّال محمد الحبيل وإرشاد المدرب ثامر الديحانيّ.
وبلغ مجموع جوائز الشوط 120 ألف ريال، مما جعله الأغلى من بين الأشواط التسعة.
واحتلّ الجواد "سمو"، المملوك لمتعب عبدالرحمن إبراهيم الجهيم، صدارة الشوط الثالث، على مسافة 1400 متر، مع الخيّال جيمي كاريون والمدرّب عبدالله السماعيل.
وعلى المسافة نفسها، فازت الفرس "مودرن آرتيست"، المملوكة لعبدالله بن عايض بن محمد آل ظبية، بالشوط الرابع، وقادها الخيّال محمد سعيد، بينما درّبها عبدالعزيز الخالد.
وحسم الجواد "ميسار"، المملوك لنواف فهد العضيانيّ، الشوط الخامس، الذي امتدّ لـ1600 متر، بقيادةٍ من الخيّال محمد الدهّام وتوجيه المدرّب عبد المحسن القبانيّ.
وقاد الخيّال عبدالله العوفيّ الفرس "لأجل ذاتي"، المملوكة للفارس رباح الدهاسيّ، إلى الظفر بصدارة الشوط السادس، تحت إرشاد المدرّب فيصل الدهاسي.
وفي الشوط السابع، وصل الخيّال راكان العبيد أولاً إلى خطّ النهاية، بعدما قطع 1600 متر على متن الجواد "شبلنمر"، الذي درّبه ريعان البراهيم، ويمتلكه عمر عبدالعزيز عمر ناصر.
وحقّق الجواد "يير أوف ذا دراجون"، المملوك لإسطبل القمّة، المركز الأوّل في الشوط الثامن، على مسافة 2000 متر، مع الخيّال تركي العوفيّ والمدرّب سامي الحرابيّ.
وأسفر آخر أشواط الحفل، الذي انطلقت سباقاته عصر أمس، عن فوز الجواد "بحر زاخر"، المملوك لحمزة نصيب علي الأخضر، على مسافة 2400 متر، مع الخيّال عبدالله الكريديس والمدرّب عبدالله نصيب.
ويحتضن الميدان نفسه، اليوم السبت، الحفل الـ24، من موسم سباقات الطائف، الذي يتألّف أيضًا من تسعة أشواط متنوّعة، يحصل بطل ثامنِها على كأس شبرا، المستحدثة للمرّة الأولى ضمن الموسم، ويحصل بطلُ تاسعِها على كأس نادي سباقات الخيل، بينما يتسلّم الفائز بالشوط السابع جائزة النادي التقديريّة.