خلفًا لـ"اللذيذ".. "مغربل" رئيسًا تنفيذيًّا لرابطة دوري روشن

وقدّم رئيسُ وأعضاء مجلس الإدارة شكرَهم وتقديرَهم لـ"سعد بن سليمان اللذيذ" على جهوده الكبيرة التي قدّمها طيلة فترة تكليفه السابقة بمنصب الرئيس التنفيذي، متمنّين لـ"عمر مغربل" التوفيقَ والنجاح في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، بما يخدم مصلحةَ الكرة السعودية والأندية.