لاعب الاتحاد "حمد الله" لاعب شهر مارس في غرب آسيا

فاز المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس 2023، وذلك بعد تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل حمدالله على نسبة 76.4% من أصوات المشاركين، متقدماً على محمد دحام لاعب نادي النصر الكويتي، وأوديون ايغالو لاعب الهلال السعودي.
وخلال الشهر الماضي، سجل عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف مع نادي الاتحاد، منها هدف في مرمى الخليج وثلاثة أهداف في شباك الفتح ليساهم بقوة في تصدر فريقه الترتيب العام لمسابقة الدوري.
وضمت قائمة المرشحين في هذا الشهر كلاً من: أوديون إيغالو (الهلال السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، فيدريكو كارتابيا (شباب الأهلي دبي الإماراتي)، مايكل أولونغا (الدحيل القطري)، علي عدوي (شباب الظاهرية الفلسطيني)، محمد دحام (النصر الكويتي)، ايرنيست بارفو (سترة البحريني).