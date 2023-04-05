لاعب الاتحاد "حمد الله" لاعب شهر مارس في غرب آسيا

وخلال الشهر الماضي، سجل عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف مع نادي الاتحاد، منها هدف في مرمى الخليج وثلاثة أهداف في شباك الفتح ليساهم بقوة في تصدر فريقه الترتيب العام لمسابقة الدوري.