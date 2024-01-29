المنتخب السعودي الإلكتروني يدشن معسكره في الدوحة استعداداً لبطولة كأس آسيا الإلكترونية

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية، اليوم السبت، معسكره الإعدادي في قطر، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإلكترونية *الأولى 2024 بلعبة (eFootball 2024)، المقرر انطلاقها في الأول من فبراير المقبل، والمقامة على هامش كأس أمم آسيا 2023 في قطر.
وتضم قائمة أخضر الإلكترونية المشاركة في البطولة اللاعبين عبدالعزيز البحيري، أحمد العمري، أمجد القرني، بالإضافة إلى المدرب خالد المنصور.
ويفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب عمان في الأول من شهر فبراير المقبل.
يُذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية يأتي في المجموعة السادسة وإلى جانبه منتخبات عمان، تايلاند، وقيرغيزستان.