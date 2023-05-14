"رابطة الأولى" توقع اتفاقية شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية

وستقوم الرابطة في بداية الشراكة باختيار الأعضاء المناسبين للعمل من خلال إجراء بعض الاختبارات للوقوف على مهارات المتقدمين وتوظيفهم في المكان المناسب، يليها دورات تدريبية علمية وعملية، يليها العمل مباشرة من خلال العمل في تنظيم بروتكولات المباريات، والاشراف على الفعاليات المصاحبة لمباريات دوري يلو، وتطمح الرابطة للوصول لنسبة 50% من العاملين على المباريات من الأيتام، وذلك بشكل تدريجي، ودعم مؤسسة إخاء مادياً من خلال عرض بعض المقتنيات المهمة مثل كرة المباراة النهائية الدوري، قفاز أفضل حارس بالموسم الرياضي، قميص الفريق المتوج بلقب الدوري والعديد من المقتنيات التي سيذهب ريعها للجمعيات الخيرية التي تقع تحت مظلة الوزارة.