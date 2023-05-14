"رابطة الأولى" توقع اتفاقية شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية

وقعت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، اتفاقية شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التعاون وتعزيز التكاتف للمستفيدين من المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام التي تشرف عليها الوزارة, وتسهيل اندماجهم في المجال الرياضي، للإسهام في زيادة نسبة التوظيف المباشر وغير المباشر في جميع المجالات التي تشرف عليها رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، تفعيلاً لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتمكين والمسؤولية المجتمعية، وانخراط الأيتام في المجال الرياضي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة إخاء لخلق بيئة رياضية محفزة.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الموارد البشرية بالرياض بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، ورئيس مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين المكلف طلال بن عبدالله العبيدي وعدد من مسؤولي الإدارات في الجهتين.
وكشفت الرابطة بأن هذه الاتفاقية ستسهل توجه الرابطة لتمكين كافة الفئات المستفيدة من الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية، من خلال إشراكهم في العملية التنظيمية لبروتوكول المباريات في دوري يلو وإقامة المزادات الخيرية الرياضية من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي تخص الأدوات والمنتجات الرياضية بدوري الدرجة الأولى، والتي سيتم تفعيلها في الفترة المقبلة.
وستقوم الرابطة في بداية الشراكة باختيار الأعضاء المناسبين للعمل من خلال إجراء بعض الاختبارات للوقوف على مهارات المتقدمين وتوظيفهم في المكان المناسب، يليها دورات تدريبية علمية وعملية، يليها العمل مباشرة من خلال العمل في تنظيم بروتكولات المباريات، والاشراف على الفعاليات المصاحبة لمباريات دوري يلو، وتطمح الرابطة للوصول لنسبة 50% من العاملين على المباريات من الأيتام، وذلك بشكل تدريجي، ودعم مؤسسة إخاء مادياً من خلال عرض بعض المقتنيات المهمة مثل كرة المباراة النهائية الدوري، قفاز أفضل حارس بالموسم الرياضي، قميص الفريق المتوج بلقب الدوري والعديد من المقتنيات التي سيذهب ريعها للجمعيات الخيرية التي تقع تحت مظلة الوزارة.