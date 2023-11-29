في افتتاح جولة "الرياض إكسبو2030": الاتحاد أمام الخليج.. والأهلي في مواجهة أبها

تنطلق اليوم الخميس أولى مباريات الجولة الـ15، التي أُطلق عليها اسم (الرياض إكسبو2030)، وستُقام فيها 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
يدخل الرياض المباراة وهو بالمركز الـ12، برصيد 15 نقطة، بينما يشارك الحزم باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط، ويحتل المركز الـ18 (الأخير).
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
يشارك الأهلي باللقاء وهو يحتل المركز الثالث، ولديه 27 نقطة، في حين يقع أبها بالمركز الـ15، ولديه 13 نقطة.
تقام المباراة في تمام الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الاتحاد المواجهة وهو يحتل المركز الرابع، ولديه 25 نقطة، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ14، ويمتلك 13 نقطة.