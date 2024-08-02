بمدينة الملك عبدالله الرياضية.. محافظ جدة يتوّج الفائزين ببطولة موسم جدة للشطرنج

وشارك في البطولة 100 لاعب من 13 دولة من بينهم 70 لاعباً مصنفاً دولياً و30 لاعباً هاوياً، وأقيمت البطولة بنظام سويسري مفتوح من سبع جولات، وزمن تفكير عشر دقائق مع إضافة خمس ثوان للاعبين مع كل نقلة، وبلغت جوائز البطولة 60 ألف ريال، حيث تُوّج اللاعب هشام عبد الرحمن بكأس البطولة إضافة إلى مبلغ 30 ألف ريال بعد تحقيقه المركز الأول، بينما حل اللاعب عمار سدراني ثانياً وحصل على مبلغ 20 ألف ريال فيما حقق اللاعب محمد حدوش المركز الثالث وحصل على مبلغ 10 آلاف ريال.