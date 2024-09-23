بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.. "البلوي" يتوج الفائزين في سباق اليوم الوطني

توج المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للهجن الفائزين أصحاب المراكز الأولى في سباق اليوم الوطني والذي أقيم، أمس الاثنين، على ميدان الجنادرية للهجن وشهد إقامة خمسة أشواط , أربعة منها على مسافة 5 كيلو مترات للرجال وشوط واحد على مسافة 2 كيلو متر للسيدات.
وحسم الهجان أحمد حماد العمراني مع مطيته “الجليلة” لقب الشوط الأول “الرئيسي" , فيما حل ثانيًا الهجان عبدالإله بن سليم الجهني، مع مطيته “بيان”، وجاء ثالثًا عزيز سلامة الحويطي مع مطيته “بشاير", كما خطف الهجان سليمان بن معوض الجهني، مع مطيته “الجوكر” لقب الشوط الثاني “الرئيسي”، وحل ثانيًا الهجان أحمد بن سلامة الجهني، مع مطيته “مشهر”، وثالثاً الهجان نايف بن سليم الجهني، مع مطيته “منادي”.
ونجح الهجان فيصل بن خميس المسعودي، مع مطيته “الواصلة” في حسم لقب الشوط الثالث، والهجان سامر بن سليم الحويطي، مع مطيته “شقران” لقب الشوط الرابع.
وفي الشوط الخامس المخصص للسيدات، نجحت الهجانة عبير أحمد حكمي مع مطيتها “الغزال” في حسم لقب الشوط الخامس وحلت الهجانة ريما محمد الحربي، مع مطيتها “الصداوي” ثانيًا، والهجانة خلود عبدالله الشمري، مع مطيتها “بشار” ثالثًا.
وشارك في أشواط “سباق الهجانة” عدد 109 هجانًا وهجانة في خمسة أشواط.
وحصل الفائز بالمركز الأول في الشوطين الرئيسيين لفئة الرجال على كأس ومبلغ 50.000 ألف ريال ومثلها للمالك بينما حصلت الفائزة بالمركز الأول في سباق الهجانة للسيدات على كأس ومبلغ 50,000 ألف ريال ومثلها للمالك في حين حصل بقية أصحاب المراكز العشر الأولى في جميع الأشواط على جوائز مالية قيمة.
وشهدت فعاليّة سباق اليوم الوطني عدة فعاليّات مُصاحبة للزوار استمتع من خلالها الحضور بتجربة ركوب الهجن والعرضة النجدية وركن ترفيهي للأطفال وركن الأكل الشعبي والحِرف اليدوية والتصوير الفوري وسط أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.