بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.. "البلوي" يتوج الفائزين في سباق اليوم الوطني

وحسم الهجان أحمد حماد العمراني مع مطيته “الجليلة” لقب الشوط الأول “الرئيسي" , فيما حل ثانيًا الهجان عبدالإله بن سليم الجهني، مع مطيته “بيان”، وجاء ثالثًا عزيز سلامة الحويطي مع مطيته “بشاير", كما خطف الهجان سليمان بن معوض الجهني، مع مطيته “الجوكر” لقب الشوط الثاني “الرئيسي”، وحل ثانيًا الهجان أحمد بن سلامة الجهني، مع مطيته “مشهر”، وثالثاً الهجان نايف بن سليم الجهني، مع مطيته “منادي”.