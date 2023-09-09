في اليوم السادس من بطولة العالم لرفع الأثقال .. "الرياض" تواصل تحطيم الأرقام القياسية العالمية

ويعد الدكتور عبدالله الجرمل، أقدم رئيس اتحاد أثقال في العالم، وهو يترأس الاتحاد اليمني لأكثر من 30 عامًا، حيث أكد أنه شارك في أكثر من 200 بطولة بمختلف مسمياتها، معتبرًا البطولة مختلفة كون المشاركة فيها إلزامية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.