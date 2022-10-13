فعاليات وأنشطة عديدة يحظى بها زوار بطولة "ليف قولف" جدة... تعرّف عليها

يُذكر أن جوائز هذه البطولة العالمية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي، وهي المحطة الدولية ما قبل الأخيرة في الموسم الافتتاحي المكوّن من 8 بطولات، حيث أقيمت المنافسات السابقة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تايلاند التي احتضنت أولى بطولات ليف قولف في القارة الآسيوية.