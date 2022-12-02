كأس العالم قطر 2022.. "أبو بكر" محترف "النصر" يقود الكاميرون لفوز تاريخي على "البرازيل"

قاد اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، محترف نادي النصر، منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مونديال كأس العالم المقام في قطر؛ وذلك بتسجيله هدفًا تاريخيًّا في مرمى إيدرسون مورايس.