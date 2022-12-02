كأس العالم قطر 2022.. "أبو بكر" محترف "النصر" يقود الكاميرون لفوز تاريخي على "البرازيل"

قاد اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، محترف نادي النصر، منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مونديال كأس العالم المقام في قطر؛ وذلك بتسجيله هدفًا تاريخيًّا في مرمى إيدرسون مورايس.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات بفوز الكاميرون بهدف نظيف.
ونجح أبو بكر في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة "الـ90+2"، لكن رغم الهدف ودَّعت الأسود الكاميرونية المونديال.
ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط إلا أنه ودَّع البطولة.
وبعد فوز سويسرا على صربيا (3-2) صعد المنتخب السويسري إلى ثُمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط؛ واحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف البرازيل.