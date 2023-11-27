دوري أبطال آسيا : رغم التعادل السلبي أمام "بيرسبوليس".. النصر يتأهل رسميًا إلى الدور التالي

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بتعادل الفريقين سلبيًا من دون أهداف.