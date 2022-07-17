الفتح يدشن أحدث نوع من الدراجات الهوائية في العالم

وشهد التدشين توقيع اتفاقية مع MODERN لتكون أحد الرعاة لفريق الدراجات بالنادي، وتمثل الدراجة التي تم تدشينها وهي من ماركة DI2 لشركة شيمانو اليابانية أحدث طراز للدراجات الهوائية حيث استخدمت في تصنيعها أحدث ما توصلت إليه التقنية في صناعة الدراجات الهوائية على مستوى العالم، ويعتبر نادي الفتح أول ناد سعودي يمتلك هذا الطراز الحديث.