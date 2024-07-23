ضمك يفوز على نظيره أوتيلول ريشيتا السلوفيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على نظيره أوتيلول ريشيتا، بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب جورنجا رادغونا، ضمن مباريات الفريق الودية في المعسكر الجاري بدولة سلوفينيا.
وسجل الكاميروني كيفين نكودو الهدف الأول عند الدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول، ليضيف رمزي صولان الهدف الثاني بداية الشوط الثاني د 47 وهدف الفوز الثالث د 79.
وسلم مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ سفر خفاجي درعًا تذكاريًا للمدير التنفيذي لنادي أوتيلول السيد كريستي، وذلك في فترة استراحة ما بين شوطي المباراة، متمنين التوفيق في تحضيرات الفريقين الجاري للموسم المقبل.