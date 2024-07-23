ضمك يفوز على نظيره أوتيلول ريشيتا السلوفيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على نظيره أوتيلول ريشيتا، بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب جورنجا رادغونا، ضمن مباريات الفريق الودية في المعسكر الجاري بدولة سلوفينيا.